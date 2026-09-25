Иммунолог Болибок предупредил об опасности свиного гриппа для беременных

Иммунолог Владимир Болибок предупредил об опасности свиного гриппа H1N1 для беременных и женщин, планирующих ребенка. Он рекомендовал им вакцинироваться, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Болибок заявил, что в этом году ожидается распространение свиного гриппа H1N1. По словам иммунолога, прививка поможет защитить женщину и будущего ребенка.

Специалист также предупредил о распространении изменившегося гонконгского гриппа. Эта инфекция может вызвать тяжелые осложнения, в том числе пневмонию.