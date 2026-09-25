360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Иммунолог Болибок предупредил об опасности свиного гриппа для беременных

    Иммунолог Владимир Болибок предупредил об опасности свиного гриппа H1N1 для беременных и женщин, планирующих ребенка. Он рекомендовал им вакцинироваться, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Болибок заявил, что в этом году ожидается распространение свиного гриппа H1N1. По словам иммунолога, прививка поможет защитить женщину и будущего ребенка.

    Специалист также предупредил о распространении изменившегося гонконгского гриппа. Эта инфекция может вызвать тяжелые осложнения, в том числе пневмонию.

    Читайте также

    Клещи на ресницах и не только. Чем может обернуться наращивание

    Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com./global look press

    Правила обезболивания при лечении зубов в России изменятся с 1 октября

    Bulkin Sergey/news.ru

    Вирус не устоял. Российские микробиологи провели успешный эксперимент с Эболой

    Кардиолог рассказал, чем опасен регулярный недосып

    IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev/Global Look Press

    Всего 44% дошкольников в России соблюдают норму физической активности

    Врач Круглова объяснила, сколько раз в неделю безопасно есть пищу из фритюра

    Плохой «рецепт» ребенка. Биолог объяснил, что такое носительство и генетическая рулетка

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Мурашко спрогнозировал рост риска онкозаболеваний

    Врачи в Ростовской области спасли малышку с семикратным обвитием пуповины

    Онколог Каприн связал рост онкозаболеваний после COVID-19 с диспансеризацией

    Мифы об ЭКО: генетик объяснил разницу между лечением и евгеникой

    Когда антибиотик бессилен. Как новый тест Роспотребнадзора поможет врачам не терять время

    Nikolay Gyngazov