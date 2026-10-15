360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам рассказали о требованиях к медицинским клоунам

    Директор Лукина: пациентам нужен индивидуальный подход

    Медицинским клоунам нужны подготовка, жизненный опыт и знание санитарных правил. Их задача — поддержать человека в трудной ситуации, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

    Директор Центра развития медицинской клоунады «Здесь с тобой» Лерика Лукина рассказала, что на программу повышения квалификации приходят люди разных профессий со средним специальным или высшим образованием. Одного желания делать добро недостаточно: специалистам необходимо постоянно учиться.

    По словам Лукиной, работа требует индивидуального подхода: реакция пациента зависит от его настроения и состояния, в том числе после операции. Медицинские клоуны должны соблюдать правила лечебного учреждения и санитарные нормы. Все артисты ее центра имеют медицинские книжки.

    Центр за месяц согласовывает выходы с больницами Москвы и Московской области, составляет графики и оформляет договоры и акты.

    В России предложили официально признать профессию медицинского клоуна, чтобы государственные больницы могли нанимать таких сотрудников и оплачивать их труд. В рамках инициативы уже создали программу повышения квалификации.

    Регулярная работа этих специалистов снижает стресс и тревожность у детей перед операциями, уменьшает боль и помогает легче переносить длительную изоляцию в стационаре.

    Читайте также

    Эндокринолог назвал главное отличие между обычным набором веса и гормональным сбоем

    Россиянам рассказали о способе облегчить утреннее пробуждение

    Врач Хухрев назвал иммуномодуляторы разводом населения

    Врач объяснил, как определить психически здорового человека

    Болезнь образа жизни. Почему в мире началась пандемия диабета и как им не заболеть?

    Природа подумала за нас: как добрать кальций, если не ешь творог, — топ продуктов

    Врач предупредил об опасности вяжущей хурмы

    Эндокринолог указала на опасные последствия похудения на «Оземпике»

    Раскрыто влияние избытка или дефицита соли на память

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Минздраве заявили о пандемии диабета

    Сомнолог назвал чай, который мешает заснуть

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Более шести миллионов россиян встали на учет с сахарным диабетом