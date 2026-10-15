Россиянам рассказали о требованиях к медицинским клоунам

Медицинским клоунам нужны подготовка, жизненный опыт и знание санитарных правил. Их задача — поддержать человека в трудной ситуации, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Директор Центра развития медицинской клоунады «Здесь с тобой» Лерика Лукина рассказала, что на программу повышения квалификации приходят люди разных профессий со средним специальным или высшим образованием. Одного желания делать добро недостаточно: специалистам необходимо постоянно учиться.

По словам Лукиной, работа требует индивидуального подхода: реакция пациента зависит от его настроения и состояния, в том числе после операции. Медицинские клоуны должны соблюдать правила лечебного учреждения и санитарные нормы. Все артисты ее центра имеют медицинские книжки.

Центр за месяц согласовывает выходы с больницами Москвы и Московской области, составляет графики и оформляет договоры и акты.

В России предложили официально признать профессию медицинского клоуна, чтобы государственные больницы могли нанимать таких сотрудников и оплачивать их труд. В рамках инициативы уже создали программу повышения квалификации.

Регулярная работа этих специалистов снижает стресс и тревожность у детей перед операциями, уменьшает боль и помогает легче переносить длительную изоляцию в стационаре.