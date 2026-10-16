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    Женщину с запущенной формой рака груди спасли в больнице в Луховицах

    Каждая женщина должна регулярно проходить профосмотры, маммографию
    Фото: Каждая женщина должна регулярно проходить профосмотры, маммографию/Фото Ольги Иосипенко

    Жительница Озер успешно перенесла радикальную мастэктомию в Луховицкой больнице после того, как прервала противоопухолевую терапию. Об этом рассказал хирург-онколог учреждения Артур Рамазанов.

    Пациентке диагностировали инвазивный рак молочной железы весной 2024 года, однако через три месяца она самовольно прекратила лечение.

    Спустя год новообразование значительно увеличилось, появились изъязвления и распад тканей, что привело к периодическим кровотечениям и срочной госпитализации в сентябре 2026 года.

    «По срочным показаниям из-за кровотечений женщина была госпитализирована. Врачи Луховицкой больницы провели пациентке радикальную мастэктомию. Операция прошла успешно. В настоящее время женщина выписана на амбулаторное долечивание и диспансерное наблюдение. Прогноз благоприятный», — рассказал Артур Рамазанов.

    Этот случай подчеркивает необходимость строгого соблюдения назначений врача. Рак груди поддается эффективному лечению на ранних стадиях.

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