Жительница Озер успешно перенесла радикальную мастэктомию в Луховицкой больнице после того, как прервала противоопухолевую терапию. Об этом рассказал хирург-онколог учреждения Артур Рамазанов.

Пациентке диагностировали инвазивный рак молочной железы весной 2024 года, однако через три месяца она самовольно прекратила лечение.

Спустя год новообразование значительно увеличилось, появились изъязвления и распад тканей, что привело к периодическим кровотечениям и срочной госпитализации в сентябре 2026 года.

«По срочным показаниям из-за кровотечений женщина была госпитализирована. Врачи Луховицкой больницы провели пациентке радикальную мастэктомию. Операция прошла успешно. В настоящее время женщина выписана на амбулаторное долечивание и диспансерное наблюдение. Прогноз благоприятный», — рассказал Артур Рамазанов.

Этот случай подчеркивает необходимость строгого соблюдения назначений врача. Рак груди поддается эффективному лечению на ранних стадиях.