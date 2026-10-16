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    Подмосковные травматологи восстановили разорванную между пальцами кисть ребенка

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В Московском областном центре охраны материнства и детства провели сложную операцию на кисти ребенка, пострадавшего при падении через забор. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

    Пациент получил разрыв мягких тканей между мизинцем и безымянным пальцем, а также деформацию последнего. Травматологам требовалось не только устранить повреждение, но и вернуть руке полную функциональность.

    «Ребенку произведена первичная хирургическая обработка раны, выполнена пластика межпальцевого промежутка, чтобы восстановить целостность тканей и подвижность пальцев», — рассказала врач травматолог-ортопед МОЦОМД Джамиля Кукуева.

    Сейчас юный пациент находится под динамическим наблюдением. Специалисты отслеживают процесс заживления и при необходимости корректируют реабилитационный курс

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