Подмосковные травматологи восстановили разорванную между пальцами кисть ребенка

В Московском областном центре охраны материнства и детства провели сложную операцию на кисти ребенка, пострадавшего при падении через забор. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

Пациент получил разрыв мягких тканей между мизинцем и безымянным пальцем, а также деформацию последнего. Травматологам требовалось не только устранить повреждение, но и вернуть руке полную функциональность.

«Ребенку произведена первичная хирургическая обработка раны, выполнена пластика межпальцевого промежутка, чтобы восстановить целостность тканей и подвижность пальцев», — рассказала врач травматолог-ортопед МОЦОМД Джамиля Кукуева.

Сейчас юный пациент находится под динамическим наблюдением. Специалисты отслеживают процесс заживления и при необходимости корректируют реабилитационный курс