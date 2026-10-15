Женщине с врастанием плаценты помогли родить в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре провели плановое кесарево сечение 39-летней жительнице Серпухова, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке. Во время операции врачи также удалили миоматозный узел и выполнили пластику. На свет появился мальчик весом 2,7 килограмма и ростом 49 сантиметров.

Пациентка поступила в медицинское учреждение на 35-й неделе беременности. Помимо врастания плаценты, у нее была миома матки большого размера и гестационный сахарный диабет. Из-за осложнений женщина дважды проходила лечение в стационаре.

«Наши специалисты выполнили клинико-лабораторное обследование, произвели заготовку аутоплазмы и подготовили к родоразрешению», — рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности Патима Муртаева.

Операцию провели на сроке 37 недель и два дня. Вмешательство прошло без осложнений. Кровопотеря составила 623 миллилитра, при этом часть крови удалось вернуть пациентке с помощью аппарата CellSaver. Состояние новорожденного оценили в семь-восемь баллов по шкале Апгар.

В Видновском перинатальном центре операции при врастании плаценты проводят с 2014 года. За помощью к специалистам обращаются будущие мамы не только из городов Подмосковья, но и из других регионов России.