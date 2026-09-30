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    Хирург Багмет объяснил, почему болезни печени долго остаются незаметными

    Врач Багмет: тяжесть в правом подреберье требует обследования

    Печень может долго не сигнализировать о повреждении болью. Хирург Николай Багмет объяснил, на что обратить внимание и когда стоит проверить орган, сообщает aif.ru.

    В ткани печени почти нет болевых рецепторов, рассказал Багмет. Тяжесть или дискомфорт в правом подреберье могут появиться, когда орган уже значительно увеличился и начал давить на оболочку с нервными окончаниями.

    На ранних стадиях болезни печени проявляются неспецифично. Если недомогание держится неделями и сопровождается несколькими симптомами, стоит обратиться к врачу. Похожие проявления бывают и при заболеваниях сердца и почек, поэтому ставить диагноз по самочувствию нельзя.

    Для первичной проверки врач может назначить УЗИ печени и анализы крови: АЛТ, АСТ, билирубин, щелочную фосфатазу и ГГТ. При вирусных гепатитах в прошлом, избыточном весе, злоупотреблении алкоголем или длительном приеме лекарств Багмет советует обследоваться регулярно, даже без жалоб. Многие заболевания печени можно остановить при раннем выявлении, передает «Свободная пресса».

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    сгенерировано нейросетью/360.ru