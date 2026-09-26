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    Хирург Анисимов назвал способы сохранить подтянутый овал лица в 45 лет

    Поддерживать четкий овал лица в 45 лет помогают аппаратные процедуры, а при наличии показаний — хирургическая подтяжка. Пластический хирург Алексей Анисимов объяснил, почему важен и регулярный уход за кожей, сообщает kp.ru.

    Анисимов рассказал, что аппаратные процедуры помогают сократить и уплотнить кожу. Для коррекции овала также применяют методы стимуляции выработки коллагена. Если есть показания, врач может рекомендовать подтяжку тканей лица и шеи.

    По словам хирурга, качество кожи нередко выдает возраст сильнее, чем отдельные морщины. В качестве примера плотной и ровной кожи он привел супермодель Адриану Лиму.

    Анисимов пояснил, что добиться такого состояния кожи в 45 лет с помощью одной процедуры обычно нельзя. Для этого косметолог может сочетать уход, фототерапию, лазерные методики, стимуляцию коллагена и ботулинотерапию. В некоторых случаях возможна аккуратная коррекция отдельных зон филлерами.

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