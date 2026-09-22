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    Физиолог Тейлор объяснил одышку в первые минуты бега

    Спортивный физиолог Ричард Тейлор сообщил, что одышка и тяжесть в ногах в начале пробежки связаны с постепенной адаптацией сердца, легких и мышц к нагрузке, пишет газета «Известия».

    С началом бега мышцам сразу требуется больше энергии, однако дыхательная и сердечно-сосудистая системы не успевают мгновенно увеличить доставку кислорода. Поэтому даже опытный бегун может почувствовать учащенное дыхание и тяжесть в ногах.

    По мере тренировки организм приспосабливается: кровоток и потребление кислорода лучше соответствуют потребностям мышц, дыхание становится ровнее. У многих это происходит через 10–15 минут, но срок зависит от физической подготовки и интенсивности бега. Резкое ускорение замедляет адаптацию.

    Тейлор рекомендовал начинать пробежку в легком темпе и постепенно ускоряться. Американская кардиологическая ассоциация советует уделять разминке от 5 до 10 минут. При умеренной нагрузке человек должен сохранять возможность разговаривать.

    Боль или давление в груди, необычно сильная одышка, головокружение, предобморочное состояние и перебои в работе сердца нельзя считать обычной реакцией на бег. При таких симптомах тренировку следует прекратить и обратиться за медицинской помощью.

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