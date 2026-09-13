Россияне впервые за 24 года взяли золото ЧМ по спортивной аэробике в миксте

Россияне Шихалеев и Элашвили взяли золото чемпионата мира по спортивной аэробике

Российские спортсмены Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили выиграли чемпионат мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Пара получила 19,700 балла и впервые с 2002 года принесла стране лидерство в этой дисциплине.

«Это первое золото России в этой дисциплине за 24 года и уже третья золотая медаль нашей сборной на чемпионате мира в Памплоне!» — подчеркнули в федерации.

Серебряные медали достались представителям Азербайджана Мадине Мустафаевой и Владимиру Долматову, набравшим 19,600 балла.

Третье место заняли итальянцы Лукреция Рексепи и Матео Фалера с результатом 19,550 балла.

В мае Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) отменила ограничения для российских спортсменов. Теперь они вправе выступать на любых соревнованиях под национальными флагом и гимном.