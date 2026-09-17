В России отметят 80-летие отечественного хоккея
В России состоится масштабная праздничная программа, посвященная 80-летию отечественного хоккея. Новый официальный праздник отметят 22 декабря, сообщила пресс-служба Министерства спорта.
Президент Владимир Путин подписал приказ об учреждении Дня хоккея 20 июля 2026 года. Решение об появлении нового праздника приняли для популяризации и развития этого вида спорта в стране.
В честь юбилея Континентальная хоккейная лига проведет специальный зачетный турнир (Кубок Первых) в рамках регулярного чемпионата. В него войдут 30 матчей. В соревнованиях примут участие «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, нижегородский клуб «Торпедо», петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист».
Также в честь праздника в Норильске запустят выставку «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы». Посетителям покажут артефакты, связанные с легендарными победами российских хоккеистов.
Среди экспонатов можно будет увидеть медали, дипломы, факелы Олимпийских игр и предметы экипировки звезд спорта.