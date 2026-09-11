Четыре российских клуба сыграют в еврокубках в случае снятия санкций УЕФА

Четыре клуба из России сыграют в еврокубках в случае допуска в сезоне-2027/28

Четыре футбольных клуба из России смогут выступить в еврокубках в сезоне-2027/28, если УЕФА отменит отстранение команд. Распределение потенциальных путевок следует из документов на сайте организации .

Победитель чемпионата России сезона-2026/27 в этом случае начнет европейский путь в Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда.

Обладатель Кубка России получит место в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Серебряный и бронзовый призеры смогут сыграть во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Российские команды и сборные отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Ограничения действуют до отдельного решения организаций по их участию. В сезоне-2026/27 российские клубы также не вошли в число участников еврокубков.

Ранее определились все участники Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.