На чемпионате России по ружью в Большой Городне отметят топ-10 каждого класса

В деревне Большая Городня на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России проходит Чемпионат по ружью. Соревнования длятся с 17 по 20 сентября.

На старте — сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов страны. В программе запланированы личные и командные состязания и дуэльная стрельба в четырех классах: модифицированном, открытом, помповом и стандартном.

К награждению чемпионов и призеров добавится еще одна важная отметка: дипломы вручат спортсменам, занявшим места с первого по 10-е в каждом классе.