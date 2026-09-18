На чемпионате России по ружью в Большой Городне отметят топ-10 каждого класса
В деревне Большая Городня на Центральном стрельбище Федерации практической стрельбы России проходит Чемпионат по ружью. Соревнования длятся с 17 по 20 сентября.
На старте — сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов страны. В программе запланированы личные и командные состязания и дуэльная стрельба в четырех классах: модифицированном, открытом, помповом и стандартном.
К награждению чемпионов и призеров добавится еще одна важная отметка: дипломы вручат спортсменам, занявшим места с первого по 10-е в каждом классе.
По мнению старшего тренера по ружью Алексея Войно, за каждым местом в первой десятке стоят годы подготовки, дисциплина, техника и решения, которые спортсмен принимает на упражнении.
«Пьедестал всегда остается главной целью. Но за первыми тремя местами часто идет очень плотная борьба спортсменов высочайшего уровня. Нам важно, чтобы человек, который провел сильный чемпионат и вошел в десятку лучших в стране, тоже почувствовал: этот результат замечен», — отметил Войно.
Цель расширенного награждения — отметить качественное выступление и показать глубину конкуренции среди сильнейших.