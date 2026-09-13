«Барселона» победила пять раз подряд в матчах Ла Лиги

В Валенсии завершился матч пятого тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» одержала победу над «Леванте» со счетом 4:2, сообщил «Матч ТВ» .

Счет открыл на пятой минуте защитник Хави Эспарт. Еще один гол в ворота хозяев забил нападающий Карим Адейеми, дубль оформил крайний полузащитник Ламин Ямаль. Ворота «Барселоны» поразили дважды. Это сделали нападающий Иван Ромеро и полузащитник Рохер Бруге.

Для каталонцев эта победа стала пятой подряд со старта чемпионата Испании по футболу в 2026 году. Набрав 15 очков, «Барселона» возглавила турнирную таблицу. «Леванте» с пятью очками на 13-й строчке.

Ранее сборная Испании победила на чемпионате мира по футболу, одолев в решающем матче команду из Аргентины. В честь триумфа полузащитник Гави покрасил волосы в розовый цвет, а защитник Марк Кукурелья сделал татуировку.