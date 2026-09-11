Финал ХХI Летних спортивных игр «Роснефти» прошел в Москве

«Наша команда — фаворит. Во всех дисциплинах мы стараемся занять призовые места. Поэтому никого выделять не буду, мы — команда, мы — единое целое. И сегодня идем за победой!» — подчеркнул участник соревнований Алексей Хлебодаров.

«Очень здорово, что компания „Роснефть“ во главе с Игорем Ивановичем Сечиным уделяет этому абсолютно стопроцентное внимание, потому что здоровье нации важнее всего, но здоровье сотрудников компании — это производительность, это хорошее настроение, это покорение даже рекордов, не побоюсь таких слов», — отметил трехкратный чемпион мира по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера ЦСКА Сергей Федоров.