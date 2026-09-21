В Москве простились с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Чепиковым

В Москве в траурном зале Троекуровского кладбища прошло прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым. Кадры с церемонии опубликовал ТАСС .

Чепиков скончался 17 сентября, ему было 59 лет. Среди гостей церемонии прощания оказались министр спорта России Михаил Дегтярев, глава Федерации хоккея Владислав Третьяк, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов.

Биатлонист одержал победу на Олимпиаде 1988 года в Калгари в эстафете 4×7,5 километра, а также победил на Играх 1994 года в Лиллехаммере в спринте. Кроме того, спортсмен три раза завоевывал серебро Олимпиад и один раз — бронзу.

В 1988 году Чепиков получил звание заслуженного мастера спорта СССР, он работал тренером-консультантом российской сборной по биатлону (2010-2013), а также был вице-президентом Союза биатлонистов России (2018). С 2016 года был депутатом ГД от Свердловской области. В 2007-м его удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.