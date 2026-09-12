«Спартак» установил рекорд КХЛ по скорости трех голов

Московский «Спартак» обновил рекорд КХЛ в домашней встрече регулярного чемпионата с череповецкой «Северсталью». Информацию подтвердила пресс-служба лиги.

Красно-белые трижды поразили ворота соперника в первые две минуты. Шайбы забросили Александр Беляев, Даниил Гутик и Никита Холодилин.

Этот результат стал самым быстрым хет-триком с начала матча за всю историю КХЛ. Прежнее достижение принадлежало нижегородскому «Торпедо», которое в декабре 2014 года забило три гола «Витязю» за две минуты 23 секунды.

Ранее 28-летний нападающий Даниил Сероух перешел в нижегородский клуб «Торпедо». Будучи игроком «Сочи», он зарекомендовал себя как самый результативный снайпер.

В марте нападающий Washington Capitals Александр Овечкин поставил персональный рекорд, забросив свою 1000-ю шайбу в карьере. Он стал вторым хоккеистом в истории, преодолевшим эту отметку.