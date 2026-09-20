Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC в Лос-Анджелесе

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал победу над бразильцем Маурисио Руффи на 331-м номерном турнире UFC в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бой закончился за один раунд вместо запланированных пяти. В конце первой пятиминутки Царукян нанес удар локтем в голосу противника, закончившийся прямым нокаутом.

Теперь на счету российского бойца 24 победы и три поражения, у бразильца — 14 побед и три поражения.

Ранее соперники заявляли, что в случае победы в этой схватке организаторы обещали каждому из них в следующем году титульный бой, в котором определят чемпиона UFC в легком весе.

В августе российский боец ММА Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри в титульном поединке в полусредней весовой категории на турнире UFC 330 в Филадельфии. Бой продлился пять раундов.