Фармэксперт Бахметьев напомнил о бесплатных лекарствах детям до трех лет
Детям первых трех лет жизни положены бесплатные лекарства. Для детей из многодетных семей льгота действует до шести лет независимо от дохода родителей, сообщает RT.
Коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев пояснил, что льгота распространяется не на все препараты и заболевания. Перечень лекарств и порядок их получения зависят от региона. Списки публикуют на сайтах местных органов здравоохранения и власти.
Родителям нужно обратиться в медицинскую организацию, участвующую в программе льготного обеспечения. Лечащий врач определит показания и объяснит, как получить рецепт. Купить препарат самостоятельно с расчетом на компенсацию нельзя, как и получить лекарство про запас.
Врач обычно выписывает рецепт по международному непатентованному наименованию, а не по торговому названию. Если ребенку из-за противопоказаний нужен другой препарат, решение принимает врач, иногда — врачебная комиссия. Для оформления рецепта обычно требуются свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС ребенка и справка о регистрации по месту жительства.
Если лекарства нет в аптеке, она должна принять рецепт на отсроченное обслуживание. Обычно препарат выдают в течение десяти рабочих дней, при необходимости закупки — до 30 рабочих дней, а по рецепту с пометкой cito — до трех рабочих дней.