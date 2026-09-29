Фармэксперт Бахметьев напомнил о бесплатных лекарствах детям до трех лет

Детям первых трех лет жизни положены бесплатные лекарства. Для детей из многодетных семей льгота действует до шести лет независимо от дохода родителей, сообщает RT .

Коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев пояснил, что льгота распространяется не на все препараты и заболевания. Перечень лекарств и порядок их получения зависят от региона. Списки публикуют на сайтах местных органов здравоохранения и власти.

Родителям нужно обратиться в медицинскую организацию, участвующую в программе льготного обеспечения. Лечащий врач определит показания и объяснит, как получить рецепт. Купить препарат самостоятельно с расчетом на компенсацию нельзя, как и получить лекарство про запас.

Врач обычно выписывает рецепт по международному непатентованному наименованию, а не по торговому названию. Если ребенку из-за противопоказаний нужен другой препарат, решение принимает врач, иногда — врачебная комиссия. Для оформления рецепта обычно требуются свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС ребенка и справка о регистрации по месту жительства.

Если лекарства нет в аптеке, она должна принять рецепт на отсроченное обслуживание. Обычно препарат выдают в течение десяти рабочих дней, при необходимости закупки — до 30 рабочих дней, а по рецепту с пометкой cito — до трех рабочих дней.