Эндокринолог Подпругина объяснила, почему диабет выявляют у молодых

Эндокринолог Подпругина: пациентам не нужно исключать все углеводы

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Нижегородской области Наталья Подпругина связала омоложение диабета с изменением питания, малоподвижностью, стрессом и лишним весом, сообщает Pravda-nn.ru .

Риск повышают наследственность, ожирение, болезни поджелудочной железы и другие эндокринные нарушения. Среди людей с ожирением диабет диагностируют у 20–30%.

Постоянная жажда, частое мочеиспускание, похудение при сохранении голода, ухудшение зрения и медленное заживление ран могут указывать на болезнь. На ранних стадиях симптомов может не быть, поэтому важны регулярные медосмотры и анализ крови на глюкозу.

Подпругина пояснила, что при диабете нужны сложные углеводы: крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб. Сахар и сладости следует существенно ограничить, а изменения рациона согласовать с врачом.

Умеренные нагрузки помогают контролировать глюкозу. Интенсивные тренировки могут вызвать ее резкое падение, поэтому нагрузки нужно подбирать с врачом и следить за сахаром. Беременность также требует предварительного обследования у эндокринолога.

Пациенты могут бесплатно получать лечение, обследования и сахароснижающие лекарства, посещать школы диабета. Регулярное наблюдение и соблюдение назначений помогают избежать осложнений.