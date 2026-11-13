Онколог объяснил, почему рак может вернуться после онковакцины

Даже положительные результаты лечения онкологического заболевания с помощью вакцины не гарантируют, что рак не вернется. Опухолевые клетки способны изменяться, а метастазы могут появиться повторно. Об этом 360.ru рассказал онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, комментируя первые результаты применения российской онковакцины.

По словам специалиста, раковые клетки постоянно делятся и меняют свои свойства. Иммунотерапия направлена на то, чтобы научить иммунную систему распознавать характерные признаки опухоли и уничтожать злокачественные клетки. Однако изменения в опухоли могут осложнять этот процесс.

«Хорошо, что новые метастазы не появляются, но они могут вернуться. Поэтому нам нужно время, чтобы понимать, что иммунная система работает стойко и болезнь не вернулась. Обычно в стандарте это от трех до пяти лет. Но пять лет в онкологии — такой ориентир основной», — объяснил Черемушкин.

Он подчеркнул, что делать выводы об эффективности нового метода лечения на основании состояния одного человека преждевременно.

«Один пациент — это, конечно, интересно. Но во многих группах исследований, которые себя не оправдали, такие же пациенты тоже были. Поэтому один — это не ориентир», — отметил онколог.

Ранее академик РАН Александр Гинцбург уточнил в разговоре с 360.ru, что у первого пациента, получившего российскую вакцину от меланомы, в течение примерно пяти месяцев не появлялись новые метастазы. При этом ученый опроверг сообщения о том, что ранее существовавшие метастазы исчезли.

Почему рак способен вернуться даже после успешного лечения, как работает российская онковакцина и когда врачи смогут оценить ее эффективность — читайте подробно в нашей статье.