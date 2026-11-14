Депутат рассказал, кому положено в России бесплатное протезирование зубов

Герои России и СССР, матери-героини, инвалиды и ветераны боевых действий, включая участников СВО, имеют право на бесплатное протезирование зубов. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По словам парламентария, федеральным законодательством предусмотрено бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и Героев Труда России, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и матерей-героинь.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников СВО, а также граждане, пострадавшие от радиации, могут получить такую помощь в рамках региональной поддержки.

Кроме того, с 2026 года протезирование зубов для участников СВО включили в территориальные программы госгарантий. Действующие военнослужащие могут воспользоваться услугой бесплатно в военно-медицинских организациях, а у военных пенсионеров есть право на помощь в ведомственных учреждениях.

Парламентарий объяснил, что ветеранам труда бесплатное протезирование положено по региональным программам, если такая мера действует в субъекте РФ.

Ранее в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что из средств обязательного медицинского страхования профинансировали почти 1,4 миллиона случаев медицинской реабилитации.