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    Диетолог Залетова предупредила об опасности кофе при температуре

    Кофе, крепкий чай, энергетики и тяжелая пища могут ухудшить самочувствие при повышенной температуре. Диетолог Татьяна Залетова советует пить больше жидкости и не заставлять себя есть, сообщает Москва 24.

    Залетова объяснила, что кофеин учащает пульс и повышает давление. При лихорадке сердце уже испытывает повышенную нагрузку. Кроме того, кофеин обладает мочегонным эффектом, а организм теряет жидкость с потом и при учащенном дыхании.

    Врач посоветовала отказаться от жирной и жареной пищи: на ее переваривание требуется много сил. Белок во время болезни нужен, но в острый период лучше ограничиться небольшими порциями курицы, рыбы или яиц. Алкоголь усиливает обезвоживание и может повышать токсичность жаропонижающих и противовирусных препаратов для печени.

    Залетова рекомендовала пить воду, теплый некрепкий чай, морсы, компоты и разбавленные соки. Облегчить состояние могут продукты с витамином С, в том числе сладкий перец, а также напитки с лимоном и отвар шиповника. При лихорадке стоит включать в меню и продукты, богатые калием.

    По словам диетолога, мед не разогревает тело сильнее: он служит источником энергии, необходимой организму при борьбе с инфекцией. Если аппетита нет, есть через силу не нужно, но пить необходимо.

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