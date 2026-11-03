360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Диетолог Залетова назвала специи, которые помогут согреться в холода

    Врач Залетова: корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови

    Диетолог Татьяна Залетова посоветовала осенью и зимой добавлять в еду имбирь, куркуму, корицу, фенхель, тмин и кориандр. Некоторые пряности помогают организму вырабатывать тепло и адаптироваться к холоду, сообщает Москва 24.

    Залетова объяснила, что некоторые специи мягко ускоряют обмен веществ и улучшают кровообращение. Их согревающий эффект связан с термогенезом — процессом выработки тепла в теле.

    Имбирь содержит гингерол и шогаол. Эти соединения придают ему жгучий вкус, поддерживают пищеварение, помогают уменьшить вздутие и обладают противовоспалительным действием.

    Корица, по словам врача, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и избежать резкого спада энергии после еды. Ее аромат также создает ощущение тепла и уюта.

    Тмин, фенхель и кориандр содержат эфирные масла и горечи. Они стимулируют выработку пищеварительных ферментов и желчи, помогая переваривать более сытную и тяжелую пищу, характерную для зимнего рациона.

    Читайте также

    Роскачество рассказало о пользе и вреде кедровых орехов

    Суперфуд наоборот. В каких случаях грецкие орехи становятся ядом для организма

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам рассказали, стоит ли прививаться от гриппа в ноябре

    Мурашко подтвердил данные о снижении летальности в клиниках благодаря ИИ

    Какие супы помогают снизить давление? Неожиданная польза всем известных блюд

    Россиян замучил психосоматический кашель. Почему он появляется и как с ним справиться

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В России создали препарат на основе спирта для терапии аритмии

    Лечение цистита популярным народным средством довело британку до сепсиса и комы

    Форум «Репродуктивное здоровье молодежи» прошел в Солнечногорске

    Названы две прививки для защиты детей в сезон гриппа и простуд

    Врач раскрыл способ побороть обжорство по ночам

    Хирурги в Кировской области спасли 12-летнего трейсера, упавшего на штырь