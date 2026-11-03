Диетолог Залетова назвала специи, которые помогут согреться в холода

Диетолог Татьяна Залетова посоветовала осенью и зимой добавлять в еду имбирь, куркуму, корицу, фенхель, тмин и кориандр. Некоторые пряности помогают организму вырабатывать тепло и адаптироваться к холоду, сообщает Москва 24 .

Залетова объяснила, что некоторые специи мягко ускоряют обмен веществ и улучшают кровообращение. Их согревающий эффект связан с термогенезом — процессом выработки тепла в теле.

Имбирь содержит гингерол и шогаол. Эти соединения придают ему жгучий вкус, поддерживают пищеварение, помогают уменьшить вздутие и обладают противовоспалительным действием.

Корица, по словам врача, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и избежать резкого спада энергии после еды. Ее аромат также создает ощущение тепла и уюта.

Тмин, фенхель и кориандр содержат эфирные масла и горечи. Они стимулируют выработку пищеварительных ферментов и желчи, помогая переваривать более сытную и тяжелую пищу, характерную для зимнего рациона.