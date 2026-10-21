Диетолог Залетова назвала продукты для профилактики дефицита йода

Йодированная соль, ламинария и морская рыба помогают предотвратить нехватку йода. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова, сообщает Москва 24 .

21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицита. Йод необходим щитовидной железе для выработки гормонов, регулирующих обмен веществ, рост клеток и работу нервной системы.

При его нехватке железа может увеличиваться, образуя зоб. Длительный дефицит приводит к гипотиреозу: вялости, отечности, сухости кожи, выпадению волос, зябкости и набору веса. У беременных повышается риск выкидыша, у детей ухудшаются когнитивные способности и замедляется рост.

Залетова назвала йодированную соль простым и надежным средством профилактики. Она посоветовала добавлять ее в готовое блюдо перед едой: высокая температура разрушает йод. Среди продуктов лидируют морские водоросли, особенно ламинария. Далее идут треска, камбала, скумбрия, креветки, мидии и кальмары.

Врач предупредила, что добавки можно принимать только по решению эндокринолога после оценки состояния щитовидной железы. Высокие дозы йода способны нарушить ее работу даже у здоровых людей. Особенно опасен избыток при невыявленном аутоиммунном тиреоидите или узловом зобе.