Диетолог Залетова назвала продукты для профилактики дефицита йода
Врач Залетова: добавки с микроэлементом должен назначать эндокринолог
Йодированная соль, ламинария и морская рыба помогают предотвратить нехватку йода. Об этом рассказала диетолог Татьяна Залетова, сообщает Москва 24.
21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицита. Йод необходим щитовидной железе для выработки гормонов, регулирующих обмен веществ, рост клеток и работу нервной системы.
При его нехватке железа может увеличиваться, образуя зоб. Длительный дефицит приводит к гипотиреозу: вялости, отечности, сухости кожи, выпадению волос, зябкости и набору веса. У беременных повышается риск выкидыша, у детей ухудшаются когнитивные способности и замедляется рост.
Залетова назвала йодированную соль простым и надежным средством профилактики. Она посоветовала добавлять ее в готовое блюдо перед едой: высокая температура разрушает йод. Среди продуктов лидируют морские водоросли, особенно ламинария. Далее идут треска, камбала, скумбрия, креветки, мидии и кальмары.
Врач предупредила, что добавки можно принимать только по решению эндокринолога после оценки состояния щитовидной железы. Высокие дозы йода способны нарушить ее работу даже у здоровых людей. Особенно опасен избыток при невыявленном аутоиммунном тиреоидите или узловом зобе.