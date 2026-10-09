Диетолог Сюракшина объяснила, кому стоит ограничить сыр и молоко

Диетолог и эндокринолог Елена Сюракшина рассказала о пользе молочных продуктов и ограничениях при их употреблении. При гипертонии важно учитывать содержание соли, а при лактазной недостаточности — переносимость лактозы, передает Pravda.Ru.

Сюракшина пояснила, что творог и натуральный йогурт дают организму белок и кальций для поддержания костной ткани. Кефир и другие кисломолочные продукты могут помогать поддерживать нормальную микрофлору кишечника.

Специалист посоветовала выбирать продукты с минимумом добавленного сахара и проверять состав. Некоторые йогурты с фруктовыми наполнителями больше похожи на десерт, чем на обычный кисломолочный продукт.

Сыр содержит не только кальций, но и много соли. Сюракшина пояснила, что ее избыток задерживает жидкость и может повышать давление. Поэтому людям с гипертонией не стоит налегать на сыр.

Цельное молоко при хорошей переносимости служит источником полноценного белка. Однако при лактазной недостаточности оно может вызывать пищеварительный дискомфорт. В таком случае диетолог предложила рассмотреть безлактозные варианты, сообщает vse42.ru.