Диетолог Русакова назвала наименее вредные виды колбасы

Сыровяленая колбаса, бастурма и детские сорта считаются наименее вредными среди колбасных изделий. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает «Вечерняя Москва» .

По словам Русаковой, наиболее вредны полукопченые колбасы: они могут содержать до 50 процентов жира, много соли, нитритов и продуктов копчения. Регулярное употребление копченых изделий вредит сердечно-сосудистой системе и обмену веществ.

Сыровяленую колбасу производят без термической обработки и копчения, однако она остается высококалорийным продуктом. Бастурму врач отнесла к вариантам с более натуральным составом.

Диетолог рекомендовала есть колбасу не чаще одного-двух раз в неделю порциями до 50 граммов. По ее словам, даже ежедневное употребление 10 граммов переработанного мяса повышает риск онкологических заболеваний кишечника и молочной железы.

Русакова рекомендовала полностью отказаться от колбас людям с гипертонией, повышенным холестерином, ишемической болезнью сердца, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. При покупке стоит проверять состав, содержание жира, добавки, категорию мяса и срок годности.