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    Диетолог Поляков предложил заменить сахар фруктами и ягодами

    Диетолог Антон Поляков посоветовал выбирать фрукты и ягоды вместо промышленного сахара. Тем, кто ищет подсластитель, он назвал стевию и трегалозу, сообщает aif.ru.

    По словам Полякова, злоупотребление сахаром в любом виде может навредить здоровью. Оно повышает риск проблем с зубной эмалью, резких колебаний уровня сахара в крови, развития диабета и изменений микробиома кишечника.

    Особенно осторожными диетолог посоветовал быть людям, склонным к избыточному весу и ожирению, пишут «Известия».

    Стевию и грибной сахар — трегалозу — Поляков назвал относительно безопасными заменителями. Однако лучшим вариантом врач считает фрукты и ягоды: они позволяют получать сладость из природных источников и отказаться от сахара промышленного производства.

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