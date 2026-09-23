Диетолог Поляков предложил заменить сахар фруктами и ягодами

Диетолог Антон Поляков посоветовал выбирать фрукты и ягоды вместо промышленного сахара. Тем, кто ищет подсластитель, он назвал стевию и трегалозу, сообщает aif.ru .

По словам Полякова, злоупотребление сахаром в любом виде может навредить здоровью. Оно повышает риск проблем с зубной эмалью, резких колебаний уровня сахара в крови, развития диабета и изменений микробиома кишечника.

Особенно осторожными диетолог посоветовал быть людям, склонным к избыточному весу и ожирению, пишут «Известия».

Стевию и грибной сахар — трегалозу — Поляков назвал относительно безопасными заменителями. Однако лучшим вариантом врач считает фрукты и ягоды: они позволяют получать сладость из природных источников и отказаться от сахара промышленного производства.