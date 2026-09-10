Медики нашли связь между импотенцией и «болезнью королей»

Большинство мужчин, страдающих подагрой, испытывают эректильную дисфункцию. Врач-ревматолог Наоми Шлезингер выяснила, что причина в повышенном уровне мочевой кислоты в их организме, сообщило издание Science Alert .

Медики и раньше замечали связь между «болезнью королей» и импотенцией. Но лишь за последние 10 лет появились научные доказательства.

«В целом, пациенты с подагрой, участвовавшие в нашем исследовании, были рады и благодарны за то, что кто-то наконец-то спросил их об эректильной дисфункции», — сказала Шлезингер.

У мужчин, страдающих обеими болезнями одновременно, часто выявляли аномально высокий уровень мочевой кислоты в крови. Выяснилось, что каждые лишние 100 микромоль на литр повышали вероятность эректильной дисфункции более чем в 2,5 раза.

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