Врач рассказал, как лечат устойчивый к антибиотикам туберкулез

При выявлении устойчивого штамма туберкулеза врачи подбирают лечение каждому пациенту индивидуально. Об этом 360.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент РУДН Сергей Вознесенский.

Врач уточнил, что некоторые микобактерии могут быть стойкими к конкретным лекарствам, тогда как другие обладают более широкой резистентностью. Лечение пациентов в таких случаях требует персонального подхода. При недостаточной эффективности обычной терапии медики подключают препараты второй линии и резервные средства.

Вознесенский рассказал, что инфекция чаще всего передается воздушно-капельным путем. Однако даже контакт с больным не означает обязательного заражения.

«Но при этом далеко не каждый человек при контакте с источником инфекции заразится, потому как для этого нужны предрасполагающие факторы: сниженный иммунитет, наличие других сопутствующих заболеваний», — сказал инфекционист.

Он рекомендовал ежегодно проходить флюорографию. Исследование поможет выявить признаки заболевания еще до появления выраженных симптомов и вовремя направить человека на дополнительную диагностику.

О том, насколько опасен штамм туберкулеза EurA1.1 и как с ним справляются врачи — в материале 360.ru.