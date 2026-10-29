Диетолог Корогод назвала риски употребления красной икры

Диетолог-эндокринолог Ванда Корогод пояснила: столовая ложка икры содержит около 0,6 грамма соли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее пяти граммов соли в сутки с учетом всех продуктов.

Икра содержит полноценный белок, омега-3, витамины А, D, Е и группы В, минералы. Однако она не заменяет лечение анемии, не гарантирует защиту от инфаркта и не останавливает старение мозга.

При выраженных нарушениях липидного обмена и сердечно-сосудистых заболеваниях порции стоит согласовать с врачом. Икра может вызывать аллергию даже у людей, которые переносят рыбу, и плохо переноситься при обострениях болезней пищеварительной системы.

Беременным следует обсудить с врачом употребление охлажденной икры без термообработки из-за риска пищевых инфекций. Роспотребнадзор рекомендует не давать икру лососевых рыб детям младше трех лет.

Для здорового взрослого ориентир — 15–30 граммов за один раз, или одна-две столовые ложки. Допустимое количество зависит от состояния здоровья и остального рациона, пишет «Свободная пресса».