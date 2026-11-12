Диетолог Джутова предупредила о рисках сухофруктов для здоровья

Сушеные фрукты не всегда служат полезной заменой сладостям. Диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала о возможных проблемах с пищеварением и рисках пищевых добавок, сообщает «Лента.ру» .

Большие порции сухофруктов могут вызвать вздутие, газообразование и послабление стула. Джутова объяснила это сочетанием большого количества сахаров и пищевых волокон.

Производители используют диоксид серы для сохранения цвета и продления срока хранения. По словам врача, разрешенные количества вещества в большинстве случаев считают безопасными. Однако у чувствительных людей, особенно при астме, сульфиты могут вызывать нежелательные реакции, передает kp.ru.

Добавленные сахар и сироп повышают калорийность продукта и содержание свободных сахаров. Это может способствовать набору лишнего веса и нежелательно при диабете и инсулинорезистентности.

«При покупке сухофруктов надо обязательно читать состав», — подытожила диетолог.