Психолог рассказал, что походы в кино и театры способны снизить риск развития депрессии

Культурные мероприятия способны улучшить настроение и помочь человеку переключиться с тяжелых мыслей. Об этом психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал 360.ru.

По словам специалиста, в музеях, театрах, на выставках обычно собирается много людей. Наблюдение за незнакомцами, в том числе за теми, кто хорошо одет и соблюдает правила поведения, дает материал для собственных размышлений.

«Мозг человека получает такой большой объем пищи для анализа, что на протяжении по меньшей мере недели, а бывает и двух, мозг анализирует, раскладывает информацию по своим полочкам, отвлекаясь тем самым от депрессивных мыслей», — сказал Зберовский.

Однако такой отвлекающий эффект специалист назвал лишь временной мерой. При затяжном характере депрессивного состояния или его осложнениях человеку необходимо обратиться за помощью к специалисту и вместе с ним составить план лечения.

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