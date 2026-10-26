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    Дерматолог Шевченко объяснил, как защитить кожу осенью в Краснодаре

    Врач Шевченко: инфекции могут вызывать сыпь, похожую на аллергию

    Осенние перепады температуры и сухой воздух усиливают зуд и раздражение кожи. Дерматолог Алексей Шевченко посоветовал использовать увлажняющие средства и не откладывать обследование при высыпаниях, сообщают «Краснодарские известия».

    Смену сезона особенно тяжело переносят люди с атопическим дерматитом. Сухость усиливает зуд, а расчесы повреждают кожу и усугубляют воспаление. Шевченко рекомендовал эмоленты — средства для смягчения кожи и удержания влаги. Выраженный зуд требует обращения к врачу.

    Шампуни, краски для волос, спреи и массажные масла могут вызвать контактный дерматит. Однако покраснение и сыпь не всегда связаны с аллергией: похожие симптомы бывают при грибковых и паразитарных инфекциях.

    Врач отметил, что специалисты часто сталкиваются с чесоткой — заразным заболеванием с сильным зудом. Другая возможная причина высыпаний — микроспория, или стригущий лишай. Инфекция поражает кожу и волосы и может передаваться от зараженных кошек и собак.

    При псориазе и других хронических дерматозах важно избегать трения, царапин и травм: они могут вызвать новые очаги болезни. Шевченко также рекомендовал соблюдать личную гигиену, пользоваться собственными предметами ухода и обследоваться при подозрительных пятнах, сильном зуде или стойком раздражении.

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