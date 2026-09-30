Акушер Ерофеева: прививку девочкам от ВПЧ лучше сделать до начала половой жизни

Прививка от вируса папилломы человека поможет снизить смертность от рака шейки матки. Вакцинировать девочек важно до начала половой жизни, рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, сообщает Москва 24 .

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о планах включить вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в календарь профилактических прививок. Девочек 12–13 лет планируют начать прививать во второй половине 2027 года. Ерофеева назвала это важным шагом для сохранения жизней.

Врач объяснила, что ВПЧ передается половым путем, поэтому прививку лучше сделать до начала половой жизни. Вакцинироваться могут и девушки старше 13 лет. Если половые контакты уже были, Ерофеева советует сначала сдать тест на ВПЧ и при отрицательном результате сделать прививку.

При обнаружении вируса врач рекомендует дважды в год посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию. Это поможет выявить рак на ранней стадии, когда лечение еще результативно.

По словам Ерофеевой, в ряде стран прививают и мальчиков — прежде всего для предотвращения передачи вируса. ВПЧ может вызвать некоторые виды рака и у мужчин, но такие случаи редки. Сейчас прививку можно сделать, купив зарубежную вакцину, однако она дорого стоит.