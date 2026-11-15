У 15–30% пациентов лишние килограммы возвращаются в течение двух-пяти лет после бариатрической операции. Об этом рассказал академик РАН, директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк, передает ТАСС .

Бариатрические операции применяют для лечения тяжелых форм ожирения. По словам Никитюка, спустя более пяти лет после вмешательства доля пациентов с повторным набором веса, как правило, растет.

Основными причинами академик назвал повышение калорийности рациона, бесконтрольные перекусы, возврат к прежним пищевым привычкам и эмоциональное переедание. Также влияют снижение двигательной активности, естественное замедление обмена веществ и гормональные изменения.

Для сохранения результата ученый рекомендовал соблюдать правила здорового питания, восполнять дефицит витаминов и минералов, поддерживать умеренную физическую активность и отказаться от вредных привычек.

Пациентам также необходимо постоянное наблюдение у команды специалистов: бариатрического хирурга, диетолога, эндокринолога и психотерапевта, сообщает MIR24.TV.