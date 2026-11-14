«Вейпы — абсолютный яд»: Онищенко высказался за запрет электронных сигарет
Онищенко назвал вейпы абсолютным ядом
Принятый Госдумой законопроект об обязательном указании состава курительных смесей не решает проблему, вейпы следует полностью запретить. Об этом заявил RT эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Вейпы — абсолютный яд, они не нужны организму! <… > Разговоры о раскрытии состава — это уловки, направленные на то, чтобы отвлечь внимание от проблемы, а не решить ее» — подчеркнул академик.
Он выразил благодарность властям регионов, которые запретили продажу вейпов и добавил, что такой запрет следует установить на федеральном уровне.
Онищенко заострил внимание на том, что этот вид продукции вовсе не является безопасной альтернативой сигаретам, как его пытаются представить, а наносит организму большой вред.
Ранее подмосковный врач Ровкина назвала шесть признаков увлечения подростков вейпами. Она также рассказала, какие органы страдают при курении.