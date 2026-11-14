Принятый Госдумой законопроект об обязательном указании состава курительных смесей не решает проблему, вейпы следует полностью запретить. Об этом заявил RT эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Вейпы — абсолютный яд, они не нужны организму! <… > Разговоры о раскрытии состава — это уловки, направленные на то, чтобы отвлечь внимание от проблемы, а не решить ее» — подчеркнул академик.

Он выразил благодарность властям регионов, которые запретили продажу вейпов и добавил, что такой запрет следует установить на федеральном уровне.

Онищенко заострил внимание на том, что этот вид продукции вовсе не является безопасной альтернативой сигаретам, как его пытаются представить, а наносит организму большой вред.

Ранее подмосковный врач Ровкина назвала шесть признаков увлечения подростков вейпами. Она также рассказала, какие органы страдают при курении.