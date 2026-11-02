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    В Якутии семечко растения проросло прямо в глазу у мужчины

    Фото: 360.ru

    Врачи в Якутии вытащили из глаза мужчины семечко, которое умудрилось прорасти и прожить там почти четыре месяца. Об этом рассказал главный врач республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан в мессенджере «Макс».

    В центр неотложной помощи пришел 42-летний житель Абыйского района. Он жаловался на мигрень, давление, боль в глазу и чувство, будто что-то мешает. На приеме и выяснилось, в глаз попало семечко, и уже проросло — корень врос в ткани конъюнктивы.

    Сам мужчина рассказал, что летом был в лесу, ветка попала в глаз, и началось воспаление. Четыре месяца его мучили головные боли и давление. Он пытался сам убрать мешающий предмет, но становилось только больнее.

    Семечко удалили инъекционной иглой под местной анестезией. Пациенту сразу полегчало.

    Ранее офтальмолог рассказал, чем может быть опасно посещение бани в контактных линзах.

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