Аналитик объяснил, зачем Сербии внеочередные парламентские выборы

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Сербии станет попыткой перезагрузки политической системы страны. Для это президент Александр Вучич выбрал удачное время, указал в беседе с 360.ru независимый аналитик Сергей Станкевич.

Нынешний президентский срок Вучича истекает весной 2027 года, по закону он не сможет баллотироваться в третий раз. Переход в премьеры, по словам Станкевича, станет способом сохранить рычаги управления страной.

«Шансы Вучича перейти на новый уровень в его долгой политической игре не абсолютны, но очень значительны. Сейчас он сменит статус и попытается продолжить свой особый балканский путь», — сказал он.

Собеседник 360.ru уточнил, что президент Сербии выбрал правильное время для выборов: западные силы, которые могли бы повлиять на исход голосования, сейчас заняты своими проблемами, а также кризисом конфликта на Украине. Таким образом, Вучич может продолжать двигаться по собственному пути, сохраняя максимально допустимые связи с Россией.

Как в Сербии готовятся к выборам и с чем столкнется Вучич накануне — читайте в нашей статье.