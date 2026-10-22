Зеленский попросил срочный транш на закрытие дыры в бюджете Украины

Зеленский во время визита в Норвегию попросил у Запада 3,5 млрд евро

На покрытие дефицита бюджета Украины до конца 2026 года потребуются 3,5 миллиарда евро. Президент Владимир Зеленский заявил об этом журналистам в Норвегии, сообщил ТАСС .

«Для нас важно закрыть все проблемные, все дефицитные вопросы этого года. <…> Остался дефицит в 3,5 миллиарда евро, то есть 4,1 миллиарда долларов», — сказал Зеленский.

Он выразил надежду на помощь международных партнеров. Выделение дополнительных средств, по словам Зеленского, обсуждалось на встрече с представителями Норвегии.

К сентябрю бюджет Украины на год был исчерпан. Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщила ранее, что денег хватало только на три категории расходов. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич объяснил кризис отсутствием у страны собственного источника дохода.