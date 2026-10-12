МИД Китая назвал переговоры единственным путем урегулирования кризиса на Украине
Китай поддерживает все усилия, которые способствуют завершению конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее процитировало РИА «Новости».
Дипломат прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии между Россией и Украиной.
«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным осуществимым путем урегулирования кризиса», — подчеркнула она.
Мао Нин добавила, что китайская сторона поддерживает все усилия, которые способствуют миру.
Ранее зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф перенесли поездку в Россию. По информации издания Axios, они приедут в Москву, когда Украина и ЕС согласуют единое предложение по переговорам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился, что дипломаты посетят Россию до конца октября.