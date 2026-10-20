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    Кремль высоко оценил усилия переговорщиков США по урегулированию на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    В Кремле высоко оценивают вклад американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в урегулирование кризиса на Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он выразил надежду, что встречу российского лидера с посредниками из США удастся организовать в ближайшее время.

    «И американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами», — отметил Песков.

    Он добавил, что также Москва и Вашингтон продолжат обмениваться сигналами по целому ряду тем.

    «Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными, каждый раз они своевременные, они очень содержательные. И мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков», — подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее в СМИ сообщили, что 20 октября в Норвегии пройдет новый раунд переговоров по Украине.

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