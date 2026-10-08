Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский своими конфронтационными заявлениями продемонстрировал нежелание выходить на мирные траектории. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представитель Кремля напомнил, что ранее звучавшие угрозы главы киевского режима в адрес России о 40-дневной операции сейчас аукаются самой Украине. Они уже обернулись против киевлян и жителей других украинских городов, промышленного сектора республики и в целом всей ее экономики.

«Подобные заявления, об этом говорил президент [России Владимир] Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому», — сказал Песков.

Ранее Зеленский удивил поляков заявлением о завершении украинского конфликта до зимы.