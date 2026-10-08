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    Угрозы Зеленского в адрес России аукнулись самой Украине — Песков

    Песков: заявления Зеленского подтвердили нежелание Киева выходить на мирный трек

    Фото: РИА «Новости»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский своими конфронтационными заявлениями продемонстрировал нежелание выходить на мирные траектории. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Представитель Кремля напомнил, что ранее звучавшие угрозы главы киевского режима в адрес России о 40-дневной операции сейчас аукаются самой Украине. Они уже обернулись против киевлян и жителей других украинских городов, промышленного сектора республики и в целом всей ее экономики.

    «Подобные заявления, об этом говорил президент [России Владимир] Путин, они абсолютно свидетельствуют о неготовности и нежелании Украины выходить на какие-то мирные траектории. Это лишнее подтверждение тому», — сказал Песков.

    Ранее Зеленский удивил поляков заявлением о завершении украинского конфликта до зимы.

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