360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Фицо фразой «Хьюстон, у нас проблема» оценил дефицит топлива в ЕС

    Фицо предупредил о тяжелой зиме в Евросоюзе из-за нехватки нефти и топлива

    Фото: РИА «Новости»

    Европейский рынок нефти и топлива оказался в самой серьезной ситуации из-за роста цен и сокращения мощностей перерабатывающих заводов на фоне приближающейся зимы. Как сообщило агентство Sita, с таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Он подчеркнул, что конфликт между США и Ираном привел к существенному сокращению объемов нефти на мировом рынке, что сказалось и на объемах производства топлива.

    Ситуация дошла до того, что страны, которые раньше выступали экспортерами бензина и дизеля, сами начали закупать эти продукты в больших объемах.

    «Хьюстон, у нас проблема. В Европе серьезная проблема с нефтью и топливом», — заявил Фицо.

    Премьер-министр Словакии добавил, что правительство пытается удержать цены на топливо на приемлемом уровне, поэтому не хочет снижать акцизы или налог на добавленную стоимость.

    Единственным шагом, на который пошел кабмин, стала заморозка наценки на розничные цены, но есть риск, что ситуация только усугубится.

    «В ближайшем будущем мы столкнемся с чрезвычайно сложными, даже катастрофическими сценариями с точки зрения дизельного топлива», — отметил Фицо.

    В минувший вторник, 6 октября, исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Расселл Харди заявил, что западные страны исчерпали все запасы свободной нефти.

    По его словам, если ситуация не изменится, то предстоящей зимой Европа и США столкнутся с настоящим топливным кризисом.

    Трамп спрогнозировал снижение мировых цен на нефть

    Рубио заявил об обеспокоенности США атаками на нефтяные суда со стороны Украины

    White House

    Цена Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с начала сентября

    Саудовская Аравия сократила часть поставок нефти в Европу

    Cfoto/Keystone Press Agency

    Польская компания Orlen купила несуществующую нефть на 400 млн долларов

    Attila Husejnow/Keystone Press Agency