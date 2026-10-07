Фицо фразой «Хьюстон, у нас проблема» оценил дефицит топлива в ЕС

Фицо предупредил о тяжелой зиме в Евросоюзе из-за нехватки нефти и топлива

Европейский рынок нефти и топлива оказался в самой серьезной ситуации из-за роста цен и сокращения мощностей перерабатывающих заводов на фоне приближающейся зимы. Как сообщило агентство Sita , с таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что конфликт между США и Ираном привел к существенному сокращению объемов нефти на мировом рынке, что сказалось и на объемах производства топлива.

Ситуация дошла до того, что страны, которые раньше выступали экспортерами бензина и дизеля, сами начали закупать эти продукты в больших объемах.

«Хьюстон, у нас проблема. В Европе серьезная проблема с нефтью и топливом», — заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии добавил, что правительство пытается удержать цены на топливо на приемлемом уровне, поэтому не хочет снижать акцизы или налог на добавленную стоимость.

Единственным шагом, на который пошел кабмин, стала заморозка наценки на розничные цены, но есть риск, что ситуация только усугубится.

«В ближайшем будущем мы столкнемся с чрезвычайно сложными, даже катастрофическими сценариями с точки зрения дизельного топлива», — отметил Фицо.

В минувший вторник, 6 октября, исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Расселл Харди заявил, что западные страны исчерпали все запасы свободной нефти.

По его словам, если ситуация не изменится, то предстоящей зимой Европа и США столкнутся с настоящим топливным кризисом.