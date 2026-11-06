Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что на встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым они обсуждали заключение крупного соглашения с Россией, которое затронет не только урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщило издание Bloomberg .

Трамп заявил, что будет достигнуто крупное соглашение, которое будет касаться не только Украины и может затронуть всю Европу. При этом американский лидер не стал вдаваться в подробности. Он отметил, что не может рассказать журналистам, что именно он обсуждал с Дмитриевым.

«Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что это будет прекрасное соглашение, от которого все будут в восторге.

Ранее глава РФПИ рассказал, что президент России Владимир Путин высоко оценил усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта.