Дипломаты оценили итоги встречи по Украине в Брюсселе

ТАСС: технические консультации по Украине в Брюсселе не принесли результатов

В Брюсселе завершилась встреча представителей ЕС, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка, однако участники не приблизились к возможному урегулированию конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», — заявил собеседник агентства.

По данным обозревателей, участники встречи рассмотрели послевоенное восстановление Украины и варианты развития ее экономики. В итоговом заявлении также отметили, что с начала конфликта Евросоюз направил Киеву 231,5 миллиарда евро.

По данным ИА «Вести», консультации прошли на уровне технических делегаций. Представители Соединенных Штатов в Брюссель не приехали и участвовали во встрече дистанционно.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что российская и украинская делегации встретятся в Абу-Даби 10–11 ноября. По его словам, на переговорах при посредничестве Вашингтона обсудят гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру.