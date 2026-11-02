«Охота на журналистов»: Захарова заявила об атаках Украины на российские СМИ

Захарова обвинила Киев в охоте на российских журналистов

Современное медиапространство стало полноценным театром военных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

По ее словам, страны Запада пытаются подавить инакомыслие и навязать свою точку зрения на мировые события, а безопасность журналистов продолжает ухудшаться.

«Ошалевший от вседозволенности и безнаказанности киевский режим, не скрываясь, ведет настоящую охоту на представителей российского медиасообщества», — подчеркнула дипломат.

Военкоры знают, что плашка «ПРЕССА» на бронежилете стала для украинских боевиков удобной мишенью, добавила она.

Захарова подчеркнула, что такие нападения квалифицируются как военные преступления. При этом профильные международные структуры не дают на них адресной реакции.

Ранее МИД России напомнил УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ о необходимости защищать журналистов.