Власти Ленобласти помогли людям из очереди на границе с Эстонией

Жители Нарвы столкнулись с многочасовыми очередями на границе с Россией перед закрытием Эстонией границы. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в телеграм-канале , что для людей организовали автобус, им помогли с размещением в гостиницах.

Губернатор объяснил, что в последние дни перед закрытием границы многие жители Нарвы отправились в Ивангород, чтобы навестить родственников. Эстонские пограничники, по оценке Дрозденко, намеренно создают им препятствия.

Обычно переход через мост Дружбы занимает не так много времени. Но сейчас людям приходится несколько часов стоять в очередях. Как минимум 50 человек, заметил глава Ленобласти, могли бы провести на улице всю ночь при минусовой температуре.

«Так, по-видимому, демонстрируют отношение к тем, кто дорожит связью с Россией», — предположил губернатор.

Дрозденко объяснил, что их «мы, разумеется, не бросим». Российские власти пригнали к КПП автобус, в нем можно погреться. Расположенное рядом кафе останется открытым до утра.

Местные службы помогли людям найти свободные номера в гостиницах. В результате с улицы в тепло удалось забрать всех из очереди.

На месте работают и спасатели. Экстренные службы российской стороны готовы при необходимости развернуть даже полевые кухни.

«Своих не бросаем», — резюмировал губернатор Дрозденко.

Проблема с очередями у Нарвы возникла на фоне решения эстонского правительства в одностороннем порядке закрыть сухопутные переходы с Россией с 1 декабря. Ограничения затронут пять пунктов: Нарва, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Через шесть месяцев правительство Эстонии оценит, нужно ли продлевать ограничения. Президент республики уже призывала кабинет министров пересмотреть это решение.