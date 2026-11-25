Россия не ведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости» .

Он прокомментировал высказывание украинского президента о том, что российская сторона отказалась вывести войска из Донбасса.

«С Зеленским переговоры никто не ведет. Вы знаете об этом», — подчеркнул Ушаков.

Также помощник президента высказался о том, могут ли европейцы присоединиться к трехсторонним переговорам России, США и Украины. Он уточнил, что с представителями некоторых стран Европы есть контакты.

По его словам, перспектива участия переговорщиков от ЕС в дипломатическом процессе не обсуждается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал актуальной инициативу гуманитарной миссии в Константиновке. Он подтвердил, что позиция России в этом вопросе не изменилась.