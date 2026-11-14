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    Пашинян заявил, что в декабре совершит три визита в Россию

    Фото: РИА «Новости»

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен в декабре три раза посетить Россию. Об этом сообщил ТАСС.

    «В декабре я буду в России три раза. Совершу три визита для переговоров — 3, 11 и 22 декабря я посещу Россию для переговоров», — заявил Пашинян в Дублинском институте по международным и европейским делам.

    Он выразил надежду на сохранение дружественной атмосферы в отношениях между двумя странами.

    Ранее Пашинян высказался о тезисе, что Армения якобы сидит на двух стульях. По его мнению, страна не будет лавировать между несколькими центрами влияния и продолжит вести взвешенный внешнеполитический курс. Премьер добавил, что республика «сидит на одном армянском стуле».

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