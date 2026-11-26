Представителям евротройке не стоит выдвигать Москве условия в переговорах, иначе они обнулят собственные шансы на диалог. Такое мнение высказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости» .

«Я говорил на эту тему раньше, что если они выдвигают какие-то предусловия своего подключения, то они обнуляют собственные шансы», — заявил Рябков журналистам.

Он уточнил, что не располагает информацией о каких-либо контактах с европейцами. Рябков подчеркнул, что приглашение в Москву для переговоров остается в силе.

Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по евробезопасности. ЕК согласна вести переговоры по Украине только в многостороннем формате, заявила представитель организации Паула Пинью.