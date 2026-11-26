«Обнуляют шансы». Евротройку предостерегли от выдвижения условий Москве
Рябков: евротройка обнулит шансы на переговоры, если решит выдвигать условия
Представителям евротройке не стоит выдвигать Москве условия в переговорах, иначе они обнулят собственные шансы на диалог. Такое мнение высказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его процитировало РИА «Новости».
«Я говорил на эту тему раньше, что если они выдвигают какие-то предусловия своего подключения, то они обнуляют собственные шансы», — заявил Рябков журналистам.
Он уточнил, что не располагает информацией о каких-либо контактах с европейцами. Рябков подчеркнул, что приглашение в Москву для переговоров остается в силе.
Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по евробезопасности. ЕК согласна вести переговоры по Украине только в многостороннем формате, заявила представитель организации Паула Пинью.